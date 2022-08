Rafik Abdessalem : Kaïs Saïed a profité de ces artistes complaisants pour installer sa nouvelle dictature

Le gendre de Rached Ghannouchi et dirigeant d’Ennahdha, Rafik Abdessalem, a profité du grabuge observé hier lors du spectacle de Lotfi Abdelli pour taper sur Kaïs Saïed et, au passage, redorer le blason d’Ennahdha.

« Durant ce qu’ils qualifient de ‘’décennie noire’’, ils courraient sur les planches du théâtre, élevaient leurs voix en se moquant des présidents, des ministres et des responsables. Abdelli, lui-même, faisait un doigt d’honneur et multipliait les gestes à la TV pour se moquer des dirigeants et des personnalités publiques. Malgré tout cela, ils rentraient tous chez eux en sécurité. J’ai fait moi-même, à de multiples reprises et même de la part de Lotfi Abdelli, l’objet de basses moqueries, ce que je considère comme le prix à payer pour la liberté d’expression dans une société démocratique », a-t-il écrit sur sa page Facebook ce lundi 8 août 2022.

Rafik Abdessalem ajoute : « Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est que Kaïs Saïed est devenu intouchable grâce à la constitution et il se veut sacré. Mi-homme, mi-dieu, il se veut au-dessus de toute critique et de toute moquerie […] Lotfi Abdelli qui a appelé à voter OUI pour Kaïs Saïed, goutte aujourd’hui au poison qu’il réservait à ses adversaires […] Kaïs Saïed a utilisé ces artistes complaisants comme passerelle pour sa nouvelle dictature, avant de les remercier pour leur flagornerie ».

Dans sa publication, le dirigeant islamiste a aussi rappelé la déprogrammation, par le festival international de Monastir, de la nouvelle pièce de théâtre de l’artiste Mokdad Shili suite à ses propos dénigrant le leader Habib Bourguiba.





Hier soir, les syndicats des forces de sécurité ont appelé, dans la nuit de dimanche 7 à lundi 8 août 2022, à ne plus sécuriser les spectacles de Lotfi Abdelli en réaction à ce qu’ils ont qualifié d’humiliation et d’atteinte à leur image.

Lotfi Abdelli a, de son côté, publié un statut sur sa page Facebook indiquant que son producteur Mohamed Boudhina avait été victime d’une tentative de meurtre. Il a signalé que M. Boudhina avait été transféré à l’hôpital pour recevoir des soins compte tenu de son état de santé.

R.B.H