L’INM annonce des orages dans le nord-est et le centre du pays

L'institut national de météorologie (INM), a annoncé, dans un communiqué rendu public, que des cellules orageuses devraient se former dans le nord-est du pays et localement dans le centre.

Elles seront accompagnées de pluies, souligne l’INM qui précise que des nuages épars seront observés dans le reste des régions.

On rappellera que la ville de côtière de Sousse a été frappée par de violents intempéries et rafales de vent dans l’après-midi du samedi. La tempête a provoqué des torrents de boue dans le quartier de Hay Riyadh et des inondations.

M.B.Z