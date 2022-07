Ahmed Chaftar : l'élection des députés se fera selon le mode de scrutin uninominal direct

Le membre de la campagne explicative du projet de la nouvelle constitution, Ahmed Chaftar a affirmé que la mise en place d'un système avec une seule personne à la tête du pouvoir exécutif permettait de mieux gouverner et de tenir cette dernière pour responsable de ses choix et de ses actes. Il a, aussi, assuré que l'élection des membres du parlement se fera selon un scrutin uninominal direct et en optant pour un rétrécissement des circonscriptions électorales.

Invité le 20 juillet 2022 par Wassim Belarbi sur les ondes de la radio Express Fm, Ahmed Chaftar a assuré que le Conseil national des régions aura un rôle essentiel dans le développement économique et la mise en place de solutions répondant aux attentes et aux revendications du peuple. « La nouvelle constitution garantira un véritable débat afin de mettre en place un système permettant de créer de la richesse », a-t-il dit.

Il a estimé que le partage des prérogatives du pouvoir législatif entre le parlement et le conseil national des régions garantissait un certain degré d'équilibre et d'efficacité. Il a rappelé que le parlement et le conseil avaient la possibilité de soumettre une motion de censure visant le gouvernement.

Ahmed Chaftar a, aussi, considéré que la nouvelle constitution assurera une bonne distribution des richesses, luttera contre la corruption et mettra fin à l'évasion fiscale. Il a évoqué la promulgation de lois supplémentaires visant à consacrer cela. Il a cité à titre d'exemple la promulgation du décret relatif aux sociétés citoyennes.

S.G