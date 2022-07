Kaïs Saïed appelle à réviser les quotas d’admission aux établissements pilotes

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce mardi 19 juillet 2022, le ministre de l’Education nationale, Fethi Sellaouti, à Carthage.

Le chef de l’Etat a abordé avec le ministre l’épineux sujet de la capacité d’accueil des lycées pilotes et des quotas fixés au mois d’avril. Kaïs Saïed a appelé le ministre à « réparer une injustice », celle qui pénalise des élèves qui ont obtenu les moyennes exigées pour l’entrée aux établissements pilotes mais qui n’y sont pas admis pour une question de quotas.

« Nous avons la possibilité d’augmenter la capacité d’accueil, des solutions existent, mais il est inadmissible que des élèves soient admis avec quatorze de moyenne et que d’autres, qui ont quinze de moyenne ou plus, soient recalés. Le seul critère devrait être l’équité et en aucun cas la capacité d’accueil. Vous avez surement la volonté de remédier à cette situation dont se plaignent des élèves qui ont travaillé dur pour avoir de bonnes moyennes et qui, au final, ne sont pas admis dans les lycées pilotes » a-t-il déclaré.

« Il est possible de rectifier cette situation en ouvrant d’autres classes et nous avons le cadre enseignant nécessaire pour assurer cela » a-t-il conclu.

Il convient de noter que la capacité d’accueil des collèges pilotes pour l’année scolaire 2022-2023 a été fixée à 3100 postes et celle des lycées pilotes à 3400.

M.B.Z