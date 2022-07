Quand le ministère du Commerce prend le risque de provoquer des pénuries

Le ministère du Commerce a affirmé, dans un communiqué officiel, que ses services régionaux à Sfax ont réussi à saisir quelque 16.620 bouteilles d’eau minérale de 1,5l. La saisie a été effectuée en collaboration avec les services de sécurité de la délégation d’El Hencha et on aurait découvert que la marchandise aurait été destinée à un grossiste du Grand Tunis qui, lui-même, la destinait à un grossiste d’Echebba.

D’après le ministère du Commerce, il n’y aurait pas de factures de vente et la marchandise ferait l’objet de spéculations et d’opérations factices dans l’objectif de faire augmenter les prix.

Ce n’est pas la première fois que le ministère du Commerce opère ce genre de saisies. Il a fait pareil avec les grossistes de pâtes il y a quelques mois et publiait, quotidiennement, des communiqués à ce sujet.

Ce qu’il faut savoir c’est que ce que fait le ministère du Commerce est du pur cinéma destiné à plaire au président de la République.

En effet, Kaïs Saïed a reçu dernièrement les ministres de l’Agriculture et du Commerce au sujet de l’eau minérale et de l’eau potable et de la question des pénuries. Il y a quelques mois, c’était la soi-disant guerre contre la spéculation.

A chaque fois, le ministère du Commerce rebondit sur les décisions présidentielles en ciblant les grossistes et en publiant des communiqués propagandistes pompeux.

Pour la saisie d’hier, ce qu’il faut savoir, c’est que la marchandise globale ne vaut même pas huit mille dinars (2500€). En clair, on a l’appareil sécuritaire et celui du Commerce qui sont mobilisés pour une cargaison au montant ridicule. 16620 bouteilles, c’est à peine le stock d’une journée d’un grossiste.

Le communiqué du ministère du Commerce est par ailleurs trompeur, quand il dit que l’objectif du grossiste est de faire augmenter les prix. La raison est simple, le prix de l’eau est connu par tous et la concurrence est des plus rudes dans ce secteur. Le citoyen ne peut en aucun cas payer son eau minérale à un prix élevé. Il suffit qu’il aille à un supermarché pour acheter au prix le plus bas. Les marges bénéficiaires des grossistes et des différents intermédiaires est tellement limitée que la différence de prix dépasse très rarement les cent millimes entre le plus cher et le moins cher.

Pour résumer, le ministère publie un communiqué, juste pour informer le président que ses agents sont en train de travailler et d’appliquer ses directives. Dans les faits, il n’y a rien d’exceptionnel dans la saisie et le chiffre de 16620 bouteilles n’a rien d’impressionnant. Dans toute cette histoire, il n’y a qu’une victime, le grossiste qui transportait sans facture les bouteilles en question. Il lui suffit de présenter la facture pour que le PV dressé soit classé sans suite. Bien entendu, le ministère du Commerce ne va pas communiquer là-dessus.

R.B.H