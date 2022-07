Campagne référendaire : les cancres de l'expression directe

Dans le cadre de la drôle de campagne référendaire, la Télévision nationale a entamé la diffusion des séances d'expression directe des participants à la campagne référendaire. L'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) avait publié une liste des personnes, partis politiques et organisations ayant le droit de se prononcer publiquement au sujet du projet de la nouvelle constitution. Pour cela, il fallait s'inscrire auprès de l'Isie et obtenir une autorisation de participation à la campagne avant même la publication du projet faisant l'objet d'un référendum. Projet qui a d'ailleurs été modifié en plein milieu de campagne.





La première partie des séances d'expression directe ont, bien évidemment, été à la hauteur des attentes des Tunisiens, non-pas en matière de messages politiques, mais comme produit comique comportant des déclarations plus loufoques et ridicules les unes que les autres. Ainsi, nous avons eu droit à des discours faisant l'éloge du chef de l'Etat, Kaïs Saïed.

La star de ces séances était Souhail Nemri qui essayait d'exprimer son attachement à la patrie et sa profonde dévotion. Néanmoins, il s'est emmêlé les pinceaux et a lancé comme slogan « Pas de loyauté envers la patrie ». Il a, même, répété cette phrase avec ferveur en pensant qu'il donnait un discours digne de ceux prononcés par un Winston Churchill ou un Charles de Gaulle en temps de deuxième guerre mondiale.

Safia Tlili, s'exprimant au nom du mouvement patriotique de la jeunesse tunisienne, d'un ton qui rapppelle les discours propagandistes, a osé nous lâcher un :"grâce à la sagesse du juriste avisé et au bon sens du spécialiste" en référence au président. Elle s'était empressée de balancer, rapidement et de façon mécanique, des centaines de mots empêchant tout spectateur de retenir la moindre information.

Par la suite, un certain Moncef Louhichi a évoqué des complots ourdis par des partis politiques maçonniques, extrémistes, fascistes et autoritaires ayant gouverné durant la dernière décennie. Feu Béji Caïd Essebsi aurait, donc, fait partie d'un complot maçonnique ? Mohamed Ennasser est fasciste ? On l'aurait surnommé double M (Mohamed Mussolini) ? Il ne s'agit probablement que d'un ensemble de termes dont il n'a rien compris et qu'il avait appris par cœur afin de les crier sur le service public. D'ailleurs, quoi de mieux qu'un discours mettant en garde contre des complots maçonniques pour galvaniser ses troupes. Provoquer un sentiment de peur et de colère à l'encontre d'un ennemi inconnu et capable de tout est sûrement la meilleure des armes de communication...

La plupart des participants à ces séances n'ont fait que reprendre des parties des nombreux et ennuyeux discours du chef de l'Etat, Kaïs Saïed. Près d'une heure de "traîtres", "vendus", "une élite politique corrompue" ou "des lois élaborées sur-mesure".

Il y a même eu un certain « oui à l'autocratie ». Une réalisation de Mustapha Dhaouadi, participant à la campagne en tant que personne physique. Sans broncher et tout en étant sûr de soi, il a déclaré : « Oui, à l'autocratie, car le peuple tunisien n'a pas peur de la démocratie ». Une phrase qui pourrait faire saigner Platon, Diderot ou Žižek du nez et des yeux. Il a affirmé que la constitution consacrait le principe de la décentralisation bien que les dispositions relatives à ce principe et évoquées dans la constitution de 2014 aient été complètement délaissées.

Comme attendu, les séances d'expression directe ont comporté en grande partie des couplets et des tirades affirmant que le projet de la nouvelle constitution traitera tous les maux des Tunisiens. Il permettra de mettre fin à la contrebande et au marché parallèle. Il s'agirait de la seule solution coupant court avec l'économie de rente ! L'usage du terme "fonction" au lieu de pouvoir serait un accomplissement empêchant la corruption et permettant même de libérer la Palestine ! Nous n'avons, donc, plus besoin de parler de programme de réformes ou de crise socio-économique. Le projet de la nouvelle constitution résoudra tout cela.

On notera que les représentants de partis politiques s'exprimant durant cette séance et utilisant dans leur nom les termes "jeunes" ou "jeunesse" n'appartenaient pas à cette tranche-là. De plus, la quasi-totalité des personnes s'exprimant durant cette première séance soutenait le président de la République et son projet de nouvelle constitution et avait appelé à voter massivement en faveur du "oui".

Il s'agit là d'un simple échantillon de la mascarade qu'est cette campagne électorale. Une véritable farce diffusée sur la Télévision nationale aux frais du contribuable et gaspillant l'argent public. A-t-on vraiment besoin de payer de l'argent, des taxes et des contributions au profit des entreprises de la Radio et de la Télévision Tunisienne RTT pour écouter et visionner des discours incompréhensibles à l'image du projet de la nouvelle constitution qui sera vraisemblablement adopté avec un taux de 80% voir 90 ? Ces séances se sont transformées en un long récit relatant ce qui semble être les faits héroïques et les prouesses du président de la République. La Haica avait, ainsi, demandé l'annulation de la diffusion de ces séances en raison du déséquilibre flagrant entre les opposants au projet de la nouvelle constitution et ceux-là soutenant. L'Isie a, bien évidemment, fait l'autruche et a complètement zappé la chose.

Cette campagne, tel que nous l'avions déjà dit, s’enfonce de plus en plus dans le ridicule. Elle a témoigné de plusieurs infractions électorales, de la mise en place d'un système excluant les opposants à Kaïs Saïed et à son projet et d'une exploitation de l'administration publique. Elle sera couronnée par l'adoption d'une constitution désintégrant une fois pour toute le pluralisme politique, l’Etat civil et de droit, les droits et les libertés politiques, l’épanouissement et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Sofiene Ghoubantini