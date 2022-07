QNB : résultats financiers au 30 juin 2022

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique (Région MEA), vient de rendre public ses résultats du premier semestre 2022.

Les bénéfices nets (avant l’impact de l’hyperinflation) ont atteint 7,8 milliards QAR (2,1 milliards USD) au 30 juin 2022, réalisant ainsi une progression de 15% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Les bénéfices nets (après l’impact de l’hyperinflation) ont atteint 7,0 milliards QAR (1,9 milliards USD) au 30 juin 2022, réalisant ainsi une progression de 4% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le total des actifs a atteint 1,124 milliards QAR (309 milliards USD) au 30 juin 2022, soit une augmentation de 6% par rapport au 30 juin 2021. Cette augmentation est principalement due à une croissance de 3% des crédits à la clientèle pour atteindre 766 milliards QAR (210 milliards USD) au 30 juin 2022. Du côté des ressources, la diversification des dépôts clients a permis une augmentation des volumes de 4% par rapport au 30 juin 2021 pour atteindre 795 milliards QAR (218 milliards USD).

Au cours de la même période, les activités du Groupe QNB en Turquie ont été soumises à des exigences comptables hyper inflationnistes conformément aux normes internationales IFRS, suite auxquelles une « perte monétaire nette» non décaissée (non-cash) a été déclarée dans le compte de résultat du Groupe pour un montant de 744 millions QAR (204 millions USD). Cet ajustement comptable reste sans impact sur le total des capitaux propres du Groupe.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 16,3 milliards QAR (4,5 milliards USD), soit une augmentation de 20% par rapport à la même période de l’année écoulée; reflétant ainsi la performance du Groupe à maintenir une croissance stable au niveau de toutes les sources de revenus.

Le Groupe continue à mener sa politique de rationalisation des coûts, qui, associée à la génération de revenus durables lui ont permis d’améliorer son coefficient d’exploitation qui est passé de 22,9% au 30 juin 2021 à 20,2% au 30 juin 2022, soit l’un des meilleurs ratios parmi les grandes institutions financières de la région MEA.

La gestion optimisée Actif-Passif du Groupe QNB a permis d’améliorer le ratio crédits/dépôts pour atteindre 96,4% au 30 juin 2022.

Le taux des créances non performantes a atteint 2.4% au 30 juin 2022. Ce taux étant l’un des plus faibles des institutions financières de la région MEA, reflétant ainsi la qualité du portefeuille crédits du Groupe et la gestion efficiente du risque de crédit. Durant le premier semestre 2022, le Groupe a augmenté le volume des provisions de 3,9 milliards QAR (1,1 milliards USD). En effet, la politique prudente du Groupe en termes de gestion des prêts non-performants s’est poursuivie et a permis d’atteindre un ratio de couverture des créances de 123% au 30 juin 2022.

Le total des capitaux propres a progressé de 5% par rapport à la même période de l’exercice précédent pour atteindre 103 milliards QAR (28 milliards USD) au 30 juin 2022. Le bénéfice par action a atteint 0,71 QAR (0,20 USD).

Le Groupe QNB a affiché un solide ratio d’adéquation des fonds propres ayant atteint 18,9% au 30 juin 2022 en net dépassement des exigences de la Banque Centrale du Qatar et du Comité de Bâle.

Le Groupe QNB emploie plus de 27.000 collaborateurs répartis sur plus de 1.000 sites et dispose de plus de 4.700 distributeurs automatiques de billets.