Téléchargez votre nouveau compagnon de voyage "Mahdia Guide"

La nouvelle application téléphonique de la Destination Mahdia, regroupant les prestataires touristiques de la région, a été présentée au public ce vendredi 15 juillet en avant-première à la forteresse Borj El Kebir à Mahdia. Le lancement de « Mahdia Guide » a eu lieu sous le haut patronage du Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, en présence des responsables de la communication de l’ONTT et de nombreux journalistes et invités.

Cette application guide de voyage a été réalisée par Swisscontact dans le cadre du programme Tounès Wijhetouna, une action conjointe entre l’UE et le Ministère fédéral allemand de la coopération portée par la GIZ. Elle sert de « guide-touristique » personnalisable, fonctionnant sur tous les smartphones avec ou sans connexion internet. Elle réunit plus de 100 références pour se loger, se restaurer, pratiquer des activités et découvrir l’histoire, les sites, les musées et les monuments de la Destination. Meilleures plages, hébergements de charme, street-food, savoir-faire ancestral mahdois, festivals, thalassothérapie, mais aussi paddle, kayak, kitesurf ; balades équestres, à vélo ou en ULM sont également au programme pour une expérience de voyage inédite.

L’application « Mahdia Guide » est idéale pour passer des vacances à Mahdia entre amis, en solo ou en famille, ou simplement faire une escapade le temps d’un week-end et profiter de son offre diversifiée et variée. Cette nouvelle application est disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

La cérémonie de lancement de la nouvelle application a aussi été l’occasion d’illuminer les murs centenaires de la forteresse et de dévoiler au public les nouvelles vidéos de promotion de la Destination.

D’autres initiatives et produits sont en cours de préparation : un site web, des produits et souvenirs touristiques ainsi que des films et des brochures promotionnelles seront très prochainement dévoilés par les acteurs du tourisme mahdois, qui se rassemblent au sein d’un organisme de gestion « DMO » pour promouvoir la Destination. Pour vous informer, suivez-les sur les réseaux sociaux de la Destination Mahdia ou sur le fil d’actualité du #DestinationMahdia.