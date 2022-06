« Yalla Jaw », le concert inédit organisé par Orange Tunisie, fait vibrer de joie l’avenue Habib Bourguiba

Dans le cadre de la promotion de la vie culturelle en Tunisie, et pour insuffler de la joie, de l’ambiance et de la bonne humeur auprès des Tunisiens, Orange Tunisie a organisé vendredi soir 24 juin, le premier concert gratuit avec la présence de Balti et neuf artistes amis avec lesquels il a collaboré : Zaza, Zina Gasrinia, Walid Tounsi, Melli, Kafon, Hamouda, Zied Nigro, le rappeur marocain Mister You et la chanteuse palestinienne Elyanna.

Un plateau varié grâce à la présence de 10 artistes de différents styles musicaux a fait ainsi le bonheur des tunisiens qui ont répondu présents.

Pour Orange Tunisie, l’objectif d’organiser ce grand concert est de fédérer les jeunes et les familles tunisiennes autour d’un évènement musical inédit et accessible à tous.

Plus de 20 000 personnes, jeunes, moins jeunes et familles, venus de toutes les régions du pays, ont assisté au spectacle, qui s’est déroulé dans de très bonnes conditions.

Pour cela, Orange Tunisie tient à remercier tous ceux qui ont participé au succès de ce grand spectacle et principalement le Gouvernorat de Tunis et le Ministère de l’Intérieur avec ses différents organismes (Sureté & Protection Civile).

Ce show a donc été une occasion de voir un plateau varié, avec des artistes talentueux nationaux et internationaux sur l’avenue la plus emblématique de Tunis, l’avenue Habib Bourguiba.