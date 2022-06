La famille de Hamadi Jebali appelle au soutien des citoyens

L’épouse de l’ancien chef du gouvernement Hamadi Jebali et son avocat, Abdennaceur Mehri ont lancé un appel, ce dimanche 26 juin 2022, à travers la page officielle de Hamadi Jebali, aux citoyens pour se rassembler à l’hôpital Habib Thameur pour soutenir les membres de la famille.

« Certains membres de la famille, notamment, son épouse et sa fille entameraient, vraisemblablement, un sit-in ouvert dans les environs de l’hôpital pour connaître le sort de Hamadi Jebali. La décision du sit-in n’est pas encore prise, mais son épouse et son avocat appellent au soutien des citoyens intègres parce qu’ils sont encerclés par des dizaines de sécuritaires. Ils sont exclus et interdits d’entrer à l’hôpital et de discuter avec les médecins à propos de l’état de santé du kidnappé. L’affaire est urgente et requiert un suivi et une mobilisation à tous les niveaux », lit-on intégralement sur la page de Hamadi Jebali.

Rappelons que l’avocat Samir Dilou, ex-député islamiste, a affirmé dans la soirée d’hier, que l’ancien chef de gouvernement, Hamadi Jebali a été admis en urgence au service de réanimation de l’hôpital Habib Thameur. Samir Dilou précise que Hamadi Jebali a refusé de prendre les médicaments ramenés par sa famille au lieu où il était détenu.

Hamadi Jebali a été conduit le 23 juin 2022 à la brigade antiterroriste d’El Gorjani. En effet, le Parquet auprès du pôle judiciaire antiterroriste a ordonné l'interpellation de l'ancien chef de gouvernement à cause de soupçons de blanchiment d'argent liés à l'association caritative "Namaa Tounes".

Dans sa conférence de presse du vendredi 24 juin 2022, le ministère de l’Intérieur est revenu sur l’interpellation de l’ancien chef du gouvernement, Hamadi Jebali, sans le citer nommément. Le ministère a confirmé l’implication de l’association « Namaa », dont il est responsable dans une affaire de financement étranger douteux et de blanchiment d’argent, révélant que des opérations financières douteuses concernant l’association Namaa ont été repérées ainsi que d’importants virements provenant de l’étranger ne correspondant pas à son activité déclarée.

