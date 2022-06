Hamma Hammami accuse des milices du président d'attaques contre les manifestants





Le dirigeant du Parti des travailleurs, Hamma Hammami, a accusé des sympathisants du président de la République Kaïs Saïed d’avoir attaqué les manifestants qui ont organisé un rassemblement à Sousse pour appeler à la chute du référendum prévu le 25 juillet.

Le collectif de partis politiques opposés à l’entreprise juilletiste du chef de l’État a manifesté devant le théâtre municipal de la ville de Sousse où ils ont scandé des slogans anti-Kaïs Saïed et anti-référendum et ont qualifié le président de la République, ses appuis et sa commission consultative pour une nouvelle République de « rétrogrades » et « ennemis des libertés ».

Le collectif des manifestants comptait des partisans d’Attayar, du Parti des travailleurs, d’Al Joumhouri, d’Ettakatol et d’Al Qotb.

Selon Hamma Hammami des bandits ont fait irruption parmi les manifestants, leur ont jeté des pierres et leur ont fait des gestes et remarques obscènes sous la protection des unités de la police présentes sur place.

« Cela nous montre le vrai visage de Kaïs Saïed et du système qu’il veut mettre en place », a-t-il indiqué dans une vidéo postée sur la page Facebook du Parti des travailleurs avant d’ajouter que les manifestants ont poursuivi leur mouvement de protestation en dépit des attaques. Le dirigeant a, par ailleurs, assimilé ceux qu’il a qualifiés de « bandits » aux milices du mouvement islamistes Ennahdha.

N.J.