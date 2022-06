Orange Tunisie enflamme la foule de l'avenue Habib Bourguiba avec Balti et ses amis





Orange Tunisie a organisé, dans la soirée de vendredi 24 juin 2022, un concert pour promouvoir la culture en Tunisie. Le rappeur Balti et ses amis ont mis le feu à la scène dans l’avenue Habib Bourguiba au milieu d’une foule exaltée et assoiffée de fête.

Elyanna, Mister You, Zaza, Zina Gasrinia, Zied Nigro, Samir Loussif, Walid Tounsi, Melli, Kafon, Akrem Mag, Hamouda et Balti ont joué tour à tour devant plus de vingt mille personnes, jeunes et moins jeunes, venus assister à ce spectacle gratuit.

Ce grand concert a, rappelons-le, été organisé dans le but de fédérer les jeunes et les familles tunisiennes autour d’un évènement musical inédit et accessible à tous avec des artistes talentueux nationaux et internationaux.

N.J. d'après communiqué