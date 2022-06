Le ministère des Sports décide finalement de vérifier l’authenticité des propos de Néjib Belhedi

Critiqué depuis hier pour s’être empressé de féliciter le nageur tunisien Néjib Belhedi pour son record auto-proclamé sans avoir pris la peine de l’authentifier, le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé de réagir à la polémique.

Dans un communiqué émis ce dimanche 19 juin 2022, le ministère explique : « après que les informations relatives au nouveau record réalisé par le nageur Néjib Belhedi aient été mises en cause, le ministère a décidé de vérifier l'authenticité des informations et détails relatifs à cette histoire et d’en informer l’opinion publique ».





Un communiqué d’autant plus ridicule que cette vérification aurait dû être faite en amont de l’annonce officielle et non comme simple réaction à une polémique qui a éclaté sur les réseaux. Le ministère a, d'ailleurs, supprimé sa première publication dans laquelle il avait félicité, hier, le nageur tunisien.

Hier, le département des Sports avait publié un communiqué dans lequel il a félicité le nageur d’avoir réalisé, le 15 juin, un nouveau record en traversant 155 km en nage libre qui a duré 60 à 70 heures.

Sur Instagram, le champion olympique tunisien de natation, Oussema Mellouli a qualifié la nouvelle de « plus grosse supercherie de l’histoire du sport tunisien ».

« Le fiasco est d’autant plus grand que le ministère a dit reconnaitre le soit disant exploit, ouvrant ainsi la porte devant de tels comportements et à la manipulation de l’opinion publique » a aussi écrit M. Mellouli sur sa page Instagram. Une publication qui a beaucoup fait réagir.

R.B.H