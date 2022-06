Imposante manifestation du PDL à la Kasbah : Moussi promet une surprise

Le parti destourien libre (PDL) a organisé, samedi 18 juin 2022, une imposante manifestation comme l’avait déjà annoncé la présidente du parti, Abir Moussi.

Les partisans du parti se sont rassemblés à la place de Bab Souika et se sont dirigés vers la place de la Kasbah en sillonnant l’avenue de Bab Bnet. Brandissant le drapeau national, et des affiches, les manifestants ont scandé plusieurs slogans hostiles à la politique du président de la République et du gouvernement.

Arrivée à la place de la Kasbah, la présidente du parti Abir Moussi a prononcé un long discours pour protester contre la politique actuelle, notamment, sur le plan économique et social.

Dans un premier temps, elle a appelé à la démission du gouvernement actuel et à la tenue d’élections législatives anticipées : « Le gouvernement actuel doit se transformer en un gouvernement d’élections et rétablir le processus démocratique ».

La présidente du PDL a fait part de son soutien indéfectible à la centrale syndicale, assurant : « Nous serons au pouvoir et nous avons besoin de l’UGTT pour gouverner ensemble. C’est notre partenaire historique », martèle-t-elle.

Abir Moussi a épinglé le programme des réformes présenté par le gouvernement pour négocier avec le FMI, soulignant que ce programme est fictif dans la mesure où le document présenté au grand public, à la suite des multiples pressions, ne comporte aucune donnée chiffrée, ni des détails sur le plan institutionnel.

Elle a réitéré le refus de son parti de la consultation électronique et au référendum, soulignant que des milliers de Tunisiens rejettent l’organisation du référendum, qui n’a pour objectif que de falsifier la volonté du peuple et conférer une légitimité au projet personnel de Kaïs Saïed.

Abir Moussi a conclu en affirmant que son mouvement de protestation ne se résumera pas à une marche et une manifestation. « La direction du parti va se réunion et je vous promets une surprise dans les heures qui viennent ».

S.H