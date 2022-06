Réunion de la commission consultative : le projet de la constitution à Carthage lundi

La troisième réunion de la commission nationale consultative pour une nouvelle République s’est tenue, samedi 18 juin 2022, comme à l’accoutumée à Dar Dhiafa.

La présidente de l’UNFT a assuré qu’il s’agit d’une séance de travail qui réunit les deux comités : celui des affaires économiques et sociales et celui des affaires juridiques. Or c’est la première fois que le comité juridique se montre en public à deux jours de la fin des délais qui sont impartis à la commission.

Amine Mahfoudh a assuré que le projet de la constitution sera prêt et déposé à la présidence de la République lundi.

