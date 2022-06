Grève générale, référendum, FMI … Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 16 juin 2022 :

Taboubi : l'UGTT tiendra bon malgré les manœuvres et les campagnes de harcèlement !

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a annoncé un succès de 96% de la grève générale des entreprises publiques. « L’histoire se répète… Nous continuerons à faire grève pour répondre aux attentes et aux revendications des travailleurs ! », a-t-il dit. S’exprimant lors du rassemblement devant le siège de l’UGTT à l’occasion de la grève générale du 16 juin 2022, Noureddine Taboubi a assuré que la centrale syndicale tiendra bon malgré les manœuvres des traîtres, des vendus, les campagnes de harcèlement et le ciblage de l’organisation.

Gouvernement : on travaille comme d'habitude

Le gouvernement travaille normalement et dans la bonne humeur et tient à le faire savoir (des photos des membres du gouvernement tout sourire, ayant été publiées pour le montrer, ndlr). La page de la présidence du gouvernement a ainsi publié un communiqué indiquant qu’un conseil ministériel s’est tenu, jeudi 16 juin 2022 au palais de la Kasbah, sous la présidence de la cheffe du gouvernement Najla Bouden. Rappelons que le jour même, le pays a été paralysé par une grève générale dans le secteur public, décrétée par l'Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Farouk Bouasker : tout le monde peut participer à la campagne

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker, a affirmé que près de 2,2 millions d’électeurs n’étaient pas enregistrés sur les listes de l’instance. « L’Isie a appelé depuis sa première réunion à opter pour l’enregistrement automatique des électeurs… Ceci a eu lieu en 2011 à l’occasion des élections des membres de l’Assemblée nationale constituante », a-t-il dit. Invité le 16 juin 2022 par Hatem Ben Amara sur les ondes de la Radio nationale, Farouk Bouasker a estimé que l’annulation de l’enregistrement automatique en 2014 a causé une baisse du taux de participation.

Marouane Abassi : nous sommes convaincus qu’il y'aura un accord avec le FMI

« Bien sûr qu’il y a un bout au tunnel. Je l’ai toujours dit, je suis un optimiste paradoxal, quelqu’un qui sait que demain sera mieux mais ne sait pas comment. Je suis aussi un optimiste de combat », a affirmé, jeudi 16 juin 2022, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie Marouane Abassi, en réponse à une interrogation d’un membre de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie. Intervenant lors de l’assemblée générale de la chambre, il a affirmé : « Nous sommes convaincus qu’il y'aura un accord avec le Fonds monétaire international (FMI), le plus rapidement possible. Nous pourrons avoir un financement pour finir l’année correctement.

Ennahdha appelle à la participation à la marche du Front du salut

Le mouvement Ennahdha a rendu public un communiqué, ce jeudi 16 juin 2022, appelant ses adhérents et partisans à participer à la marche nationale prévue par le Front du salut national le dimanche 19 juin 2022 à 10h. Ennahdha indique qu’elle participe à ce mouvement pour défendre les valeurs de la liberté et les acquis démocratiques du peuple tunisien contre les dangers que présente le pouvoir putschiste du 25-Juillet. Le mouvement réaffirme son rejet « du dialogue fictif » et « du référendum frauduleux » en perspective n’ayant pour objectif que d’imposer la volonté individualiste au détriment de la volonté nationale.