L’OACA : le service a été assuré !

Alors que l'UGTT annonce une grève générale réussie à 96%, l'OACA indique dans un communiqué avoir assuré ses services "normalement".

L’Office de l'Aviation civile et des Aéroports (OACA) a indiqué, ce jeudi 16 juin 2022, qu’à la suite de la grève générale observée aujourd'hui, les différents services dans tous les aéroports avaient été assurés de manière ordinaire.

L’office indique que depuis minuit, trois vols commerciaux ont été assurés, ainsi que les vols de transit aérien (77 vols jusqu’à 15h).

Et d’ajouter que deux notifications ont été adressées aux pilotes (NOTAM) conformément aux lois internationales en vigueur.

La première prévoit des prestations minimales, notant la possibilité de perturbations et de retards au niveau des vols à destination et en provenance des aéroports tunisiens.

La deuxième stipule également l'annulation de tous les vols au départ des aéroports tunisiens, à l'exception des vols privés, tels que les vols de transit, les vols officiels, les vols d'évacuation et d'urgence, et les vols de recherche et de sauvetage.

Réagissant à ce communiqué, des agents ayant participé à la grève générale assurent que le centre de fret a fermé ses portes à minuit, soulignant que les trois vols assurés s’inscrivaient dans le cadre d’un accord préalable avec la direction de la compagnie Tunisair, puisque ces vols avaient quitté le territoire tunisien avant le début de la grève.

S.H