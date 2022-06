Mohamed Chebbi : les secteurs de la santé, de l’éducation et les municipalités non concernés par la grève

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) chargé de la fonction publique, Mohamed Chebbi, a indiqué que la grève du 16 juin 2022 ne concernait que les entreprises publiques et les offices appartenant à l’Etat. « Pour ce qui est de la fonction publique, les secteurs de la santé et de l’éducation et les municipalités ne sont pas concernés », a-t-il ajouté.

Intervenant au micro la radio Express FM durant l’émission Expresso animée par Wassim Ben Larbi, Mohamed Chebbi a rappelé que cette précision avait été faite un jour avant la grève, soit le 15 juin 2022. Il a, également, indiqué que la grève avait été entamée depuis minuit et que les entreprises et établissements appartenant au secteur de la santé et concernés par la grève étaient :

- Pharmacie Centrale de Tunisie

- Office National de la Famille et de la Population

- Centre informatique du ministère de la Santé

- Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie

- Office National du Thermalisme et de l'Hydrothérapie

Mohamed Chebbi a affirmé que la grève n’était pas stricte au niveau de ces établissements ceci afin d’avoir un accès continu aux services vitaux. Évoquant l’exemple de la Pharmacie centrale, il a expliqué qu’un minimum de services était garanti.

Pour ce qui est de la situation à l’aéroport, Mohamed Chebbi a indiqué que la grève concernait Tunisair ainsi que l’Office de l'aviation civile et des aéroports. Il a expliqué que ceci signifiait l’annulation de l’ensemble des vols même ceux organisés par des compagnies aériennes étrangères.

Par la suite, Mohamed Chebbi a rappelé que l’UGTT suivait de près le déroulement de la grève et qu’un rassemblement aura lieu au niveau de l’avenue des Etats Unis d’Amérique où le secrétaire général de la centrale syndicale, Noureddine Taboubi s’adressera aux syndicalistes et aux militants. Il a indiqué qu’il n’y aura pas de manifestation.

Par ailleurs, la même source a expliqué que l'instance administrative de l'UGTT se réunira d'ici le samedi 18 juin 2022 afin d'évaluer la grève et d'identifier les prochaines étapes.

S.G