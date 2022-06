Décès de l'épouse de Charfeddine, grève générale de l'UGTT… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 14 juin 2022 :

Entretien téléphonique entre Kaïs Saïed et le président des Emirats arabes unis

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed s’est entretenu téléphoniquement, mercredi 15 juin 2022, avec le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, indique un communiqué de la présidence de la République. Pendant l'entretien, les deux dirigeants ont évoqué le résultat positif des entrevues avec la délégation émiratie qui a rencontré le chef de l’Etat, hier mardi.

Décès de l'épouse du ministre de l'Intérieur Taoufik Charfeddine

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi, a annoncé le décès de l'épouse du ministre de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine. Lors de son passage le 15 juin 2022 sur les ondes de la Radio Nationale, Nasreddine Nsibi a précisé que l'épouse du ministre de l'Intérieur avait succombé à ses blessures. Celles-ci résultaient d'une explosion ayant eu lieu le 16 mai 2022.

L’UGTT mobilise ses rangs pour la grève du 16 juin

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a publié, ce mercredi 15 juin 2022, un communiqué de presse où elle dénonce une campagne de diffamation déclenchée suite à l’annonce de la grève générale du secteur public, par des parties qui tentent de politiser la cause et recourent aux rumeurs et à la désinformation. L’Union a précisé que cette campagne a viré en campagne d’incitation contre les militants et les dirigeants syndicalistes créant un état de tension qui laisse présager une vague planifiée de violences et de chaos.

Wajih Zidi : tous les vols à destination et en provenance de la Tunisie seront suspendus

Le secrétaire général de la Fédération générale du transport, Wajih Zidi, a précisé, ce mercredi 15 juin 2022, que la grève générale du 16 juin, concernera, dès minuit ce soir, les aéroports internes et l’aéroport de Tunis-Carthage et que tous les vols à destination et en provenance de la Tunisie seront suspendus. Il a précisé que la grève générale concerne quinze établissements de transport public et que la seule exception concernera la Société nouvelle de transport de Kerkennah qui assurera, deux fois par jour, le transport vers l’île et vers Sfax.

Ebauche du premier chapitre de la constitution de Kaïs Saïed : pas de séparation des pouvoirs et des droits limités par la loi

Le journal Le Maghreb a publié dans son édition de ce mercredi 15 juin 2022, une version préliminaire du projet de la constitution de la nouvelle république, qui pourrait comporter 27 ou 28 chapitres. Cette version met clairement en évidence la voie choisie par le président de la République, Kaïs Saïed, dans son projet pour une « construction démocratique par les bases » et d’accorder une autorité plus importante au chef de l'État. Il consacre aussi les instances dirigeantes en l'absence du principe de séparation des pouvoirs et du rôle du chef du gouvernement en tant que pouvoir exécutif.