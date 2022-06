Pour l’UGTT, la mairie de Tunis se souvient de la propreté

Effervescence inhabituelle cet après-midi du mercredi 15 juin à l’avenue des Etats-Unis à Tunis à quelques pas et face au siège de l’UGTT

Un tracteur de la marie de Tunis et quelques agents municipaux sont en train de nettoyer les artères à 18 heures. Chose jamais vue à cette heure.

Ni les trottoirs arrachés par les commerces, ni les poubelles débordantes n’ont, jusque-là, dérangé la mairie.

Mais à la veille de la grève générale et de la grande manif prévue demain, Souad Abderrahim, la mairesse, s’est dit qu’il faut bien accueillir les manifestants et, sans aucun doute, les médias qui vont les filmer.

Rien que pour cela, et si cela va pousser les dirigeants à bien faire leur boulot, on redemande davantage de grèves et de manifs de l’UGTT.

R.B.H