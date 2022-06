Mouvement 25 juillet : nous allons œuvrer à mettre en échec la grève de l’UGTT !

Le membre du bureau national du mouvement 25 juillet, Abderrazek Khallouli a indiqué, dans une déclaration accordée mercredi 15 juin 2022, à Jawhara FM, que le mouvement a adressé la semaine dernière une correspondance à l’UGTT pour l’appeler à participer au processus lancé par Kaïs Saïed.

« Nous avons tendu la main à l’UGTT mais s’ils décident d’aller contre ce processus et de créer des grèves anarchiques, illégitimes, injustifiées et politiques nous allons œuvrer à mettre en échec leurs plans et leur grève.





Tant que nous vivons dans ce pays, nous sommes tous des citoyens et nous avons le droit de participer à la vie publique sans diviser le pays, la Tunisie est à tous les citoyens et nous pouvons discuter et débattre sans tomber dans la scission », a poursuivi Abderrazek Khallouli.

M.B.Z