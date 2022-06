Carte Assurances dévoile sa nouvelle identité et sa signature institutionnelle

Carte Assurances a révélé, mercredi 15 juin 2022 à son siège au Centre Urbain Nord, sa nouvelle identité visuelle et sonore ainsi que sa signature institutionnelle, marquant sa transition et son renouveau au service de sa clientèle.

A cette occasion, une conférence de presse a été organisée, en présence du directeur général de la compagnie Mehdi Doghri et du sous-directeur marketing & communication Hassène Briki.

En effet et depuis sa création il y a plus de 45 ans, Carte Assurances n’a pas cessé d’innover pour être à la page, anticiper les besoins de ses clients et y répondre, avant même qu’ils en soient conscients, a affirmé M. Doghri, en rappelant que la société a été pionnière dans la mise en place de certains services, ce qui lui a permis d’être un des leaders du marché aujourd’hui.

Aujourd’hui les besoins des assurés ont changé et évolué, et afin de répondre à ce changement, Carte Assurances veille à se démarquer encore une fois en s’alignant avec toutes les nouvelles exigences du marché.

Pour montrer ce changement, la compagnie l’illustre avec une nouvelle identité. Hassène Briki indique que « le nouveau logo répond aux tendances de simplicité, de visibilité, de posture qui montrent la dynamique de la compagnie et sa projection vers l’avenir. D’ailleurs la nouvelle signature « l’avenir avec assurance, démontre bien cet engagement », explique-t-il.

Illustré par un grand C rappelant la forme historique, les origines et le groupe ainsi que la connexion à l’avenir, le nouveau logotype incarne un changement de posture de la marque impliquant nouveauté, simplicité et modernité sans pour autant tirer de trait sur son héritage visuel. Le logo garde ainsi le vert de ses origines et l’ancienne charte graphique, adopte le bleu foncé pour signifier la solidité financière du groupe et le bleu ciel pour exprimer sa modernité, la transparence et la force tranquille. Le logo symbolise les valeurs de protection et de sécurité qu’offre la compagnie à ses assurés.

La nouvelle signature vient appuyer la vision futuriste de la marque qui ambitionne de moderniser la pratique de l’assurance par de nouveaux services à forte valeur ajoutée. En anticipant les attentes d’une cible en quête d’excellence, Carte Assurances a choisi de se placer dans une dynamique permanente d’innovation et de contribution au progrès de ses assurés.

Un nouveau site web plus intuitif qui va de pair avec ce nouvel esprit futuriste, une campagne 360° sera déployée à l’échelle nationale et d’autres nouveautés seront dévoilées prochainement.

A partir de ce mercredi 15 juin 2022, tous les points de contact avec la marque à commencer par la signalétique des agences, le dispositif digital, les communications s’harmonisent autour de cette identité visuelle en phase avec son temps. Le dynamisme, l’innovation, l’ouverture sur l’international et l’implication responsable avec l’écosystème des startups tels sont les leviers auxquels s’attache « Carte Assurances » pour consolider ses performances et aborder l’avenir avec assurance.

Profitant de l’occasion, Mehdi Doghri a rappelé : « Créée en 1976, la compagnie englobe 200 collaborateurs, avec une parité homme-femme, outre un réseau de 44 agents généraux sur tout le territoire et vingt partenaires courtiers d’assurances ». Et de préciser que le chiffre d’affaire est de plus 200 millions de dinars.

« La compagnie est connue en tant qu’assureur d’entreprises et elle est leader en risques d’entreprises. Ces dernières années nous avons développé nos activités sur le marché des particuliers et l’assurance des personnes, un axe qui a un grand potentiel en Tunisie », note M. Doghri.

Carte Assurances est un acteur incontournable du marché tunisien des assurances. Alors qu'elle a toujours occupé une place importante dans la couverture des particuliers la compagnie occupe depuis plusieurs années la place de leader dans le marché des risques de l’entreprise. Elle continue à repousser les défis encore plus loin afin d’être en phase avec son temps.

Plaçant toujours la digitalisation au cœur de sa stratégie de développement Carte Assurances a été la première Compagnie du marché à se doter depuis 2020 d'une solution complète de signature électronique, elle propose aussi depuis 2021, une offre de cyber-assurance.

Consciente que l’ouverture sur le monde et l’Afrique en particulier est une condition Sine qua non pour continuer à développer son réseau et ses références internationales, Carte Assurances est devenu depuis 2017 l’actionnaire de référence de la compagnie sénégalaise Askia (une compagnie d’assurance multibranches) qui a déjà implémenté la charte visuelle de Carte.

Depuis sa création en 1976, Carte Assurances a toujours œuvré à mettre son expertise au profit d’une clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises afin de les accompagner dans le choix et la mise en place de plans d’assurance qui s’adaptent à leurs besoins. Et c’est grâce à la confiance de ses clients et le professionnalise de ses équipes que la compagnie a pu maintenir une position de leader pour les risques de l’entreprise et du particulier et, ce pendant plusieurs années.

La compagnie propose une offre complète et performante pour la couverture de tous les besoins en assurances (dommages, santé, vie, assistance) des particuliers, des professionnels, et des entreprises.

I.N