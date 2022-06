Wajih Zidi : tous les vols à destination et en provenance de la Tunisie seront suspendus

Le secrétaire général de la Fédération générale du transport, Wajih Zidi, a précisé, ce mercredi 15 juin 2022, que la grève générale du 16 juin, concernera, dès minuit ce soir, les aéroports internes et l’aéroport de Tunis-Carthage et que tous les vols à destination et en provenance de la Tunisie seront suspendus.

Il a précisé que la grève générale concerne quinze établissements de transport public et que la seule exception concernera la Société nouvelle de transport de Kerkennah qui assurera, deux fois par jour, le transport vers l’île et vers Sfax.

On rappellera que la réunion qui s’est tenue le 12 juin entre les représentants de l'UGTT et du gouvernement n'a débouché sur aucun accord excepté sur un délai pour les pourparlers concernant le statut de la fonction publique et qui a été fixé pour fin juillet 2022. L’UGTT a décidé de maintenir la grève générale programmée le 16 juin.

M.B.Z