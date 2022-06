Nassreddine Nsibi : nous croyons qu’il est toujours possible d’éviter la grève générale

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Nassreddine Nsibi, a affirmé, lors de son intervention ce mercredi 15 juin 2022, sur la Radio nationale, que le gouvernement continue de croire que la grève générale du secteur public, prévue le 16 juin, peut encore être évitée.

« Nous sommes d’accord avec nos partenaires sociaux sur un point essentiel, que le pays a assez souffert de ces conflits qui ne servent pas le peuple et qui n’apportent rien de bon. Nous avons un gouvernement qui vient réparer la destruction qui a sévi dans le pays durant dix ans, un gouvernement qui vient remettre la Tunisie sur les rails, qui ne protège ni les terroristes ni les contrebandiers ni des voleurs ni des corrompus et qui œuvre depuis huit mois à réparer ce qui a été saccagé » a déclaré le ministre.

« Nos partenaires croient en leur noble et légitime cause, défendre le pouvoir d’achat et la souveraineté nationale est aussi notre objectif mais comment appliquer ces accords qui ont un coût de 1000 millions de dinars alors que le gouvernement gère une crise financière profonde et négocie avec le FMI pour pouvoir fournir aux citoyens le blé, les médicaments et le carburant. Les prix ont augmenté à cause de la guerre, notre pays est en crise et n’a pas de revenus, nous sommes d’accord sur le principe mais nous ne voulons pas faire de fausses promesses comme l’ont fait d’autres avant nous » a-t-il poursuivi.

Nassreddine Nsibi a rappelé que la réunion 5+5 qui s’est déroulée en avril dernier avait abouti à convenir de réactiver le dialogue d’une manière plus efficace à travers la révision de la circulaire 20, afin d’apporter une dynamique sociale au dialogue, de poursuivre le dialogue sur la mise en place du nouveau projet de loi concernant la fonction publique et le secteur public et d’œuvrer conjointement pour ajuster le pouvoir d’achat des Tunisiens et le SMIG. Il a affirmé que le gouvernement s’est engagé à appliquer progressivement, jusqu’à 2024, l’accord du 6 février. « Nous n’avons pas de quoi honorer le coût total de cet accord dans l’immédiat et refusons de mentir à l’UGTT, nous avons été très surpris par l’annonce de la grève » a-t-il confié.

Le ministre a enfin indiqué qu’aucune réunion n’est prévue aujourd’hui avec l’UGTT mais que tout est mis en œuvre pour l’organiser, soulignant que la grève du 16 juin privera certains Tunisiens de leurs moyens de subsistance et engendrera des pertes colossales au secteur privé également.

« Vous avez en face de vous un gouvernement honnête et nous sommes prêts à donner plus si la situation s’améliore. Cette grève est un constat d’échec, nous respectons le droit de grève et la décision de l’UGTT mais il y a un service minimum et le gouvernement devra recourir à la mise à disposition… » a-t-il conclu.

On rappellera qu’après cinq heures de négociations, la réunion qui s’est tenue le 12 juin entre les représentants de l'UGTT et du gouvernement n'a débouché sur aucun accord excepté sur un délai pour les pourparlers concernant le statut de la fonction publique et qui a été fixé pour fin juillet 2022. L’UGTT a décidé de maintenir la grève générale programmée le 16 juin.

Le secrétaire général adjoint de l'UGTT, Slaheddine Salmi a qualifié hier la réunion de « mascarade », ajoutant que les propositions du gouvernement étaient ridicules et scandaleuses et que l’équipe gouvernementale qui a assisté à la réunion manquait de sérieux. Le syndicaliste a, en outre, confié qu’un accord avait tout de même été conclu pour annuler la circulaire 20 mais, qu’à la dernière minute, la délégation gouvernementale a tout simplement changé d’avis.

M.B.Z