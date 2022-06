Oussama Khlifi jubile des « malheurs » de l’élite de son pays

Le député de Qalb Tounes, Oussama Khlifi, a publié, mardi 14 juin 2022, un statut sur sa page Facebook dans lequel il s’adresse à l’« élite » du pays, malmenée par le président de la République et son projet.

« Il n’y a que le régime sur le modèle de l’Iran et du guide suprême qui sied à notre élite, qu’on se débarrasse définitivement de leur hypocrisie » a écrit Oussama Khlifi avant d’ajouter : « nous allons lutter contre votre ignorance et votre prétention de la science et de la connaissance ».

Le député de Qalb Tounes a, rappelons-le, quitté la Tunisie peu après le 25-Juillet. Il s’est réinstallé en France d’où il multiplie les interventions auprès d’instances internationales pour « restituer la démocratie ».

M.B.Z