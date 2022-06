Avec le concept car Compact Cruiser EV, Toyota remporte le Car Design Award 2022

Le Car Design Award a été créé en 1984 par Fulvio Cinti, fondateur et rédacteur en chef du magazine Auto&Design depuis plus de 30 ans. Ce prix est divisé en trois catégories: Concept Vehicles, Production Vehicles et Brand Design language and Overall Consistency. Les lauréats du Car Design Award sont sélectionnés par un jury international de 11 experts issus de magazines automobiles prestigieux du monde entier.

Créé par l'équipe du centre de design Toyota ED2 (ED Square) de Nice, le Compact Cruiser EV récompensé par le Car Design Award 2022 a été dévoilé pour la première fois en décembre dernier au Mega Web de Tokyo.

« Nos recherches sur les véhicules électriques se poursuivent depuis plus de 30 ans, et nous avons déjà parcouru un long chemin. » a déclaré Simon Humphries, Senior General Manager de Toyota Design. « Après une première phase de prise de contact avec les véhicules électriques, les gens voudront des voitures zéro émission qui parlent d'eux et expriment leur mode de vie. Et le Compact Cruiser EV est un parfait exemple de cette tendance. »













S'appuyant sur la riche histoire de Toyota en matière de véhicules tout-terrain, le Compact Cruiser EV est conçu pour améliorer l’expérience lifestyle de ses clients cibles - les jeunes citadins qui aiment les loisirs actifs en plein air - avec un véhicule distinctif 100 % électrique à traction intégrale.

Sa carrosserie robuste emprunte un certain nombre d'éléments de style du légendaire Land Cruiser de première génération, notamment sa silhouette tout-terrain emblématique et des panneaux de carrosserie simples et solides.

Le Car Design Award 2022 a été remis à Toyota lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Musée du design ADI de Milan pendant la Milano Design Week et le célèbre Salone del Mobile - le Salon du meuble de Milan.

« En tant que président du jury, je peux révéler que, cette année, Toyota Design figurait parmi les finalistes dans toutes les catégories de prix. » a déclaré Silva Baruffaldi, présidente du jury du prix et rédactrice en chef d'Auto&Design. « Dans la catégorie Brand Design Language, dans la catégorie Production Cars avec l’Aygo Cross et bien sûr dans la catégorie Concept Cars où le Compact Cruiser EV l’a emporté. Comme le Car Design Award n'est pas attribué à une voiture mais à l'équipe de design auteure du projet, l'édition de cette année marque une grande reconnaissance pour le design global de Toyota. »





Communiqué