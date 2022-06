Siliana : quinze hectares de blé, un hectare d'orge et 220 oliviers partent en fumée

Les équipes de la Protection civile et des gardes forestiers de la délégation de Makthar relevant du gouvernorat de Siliana ont pu maîtriser un feu qui s’était déclaré dans une terre agricole de la région.

Selon l’agence Tunis Afrique presse, le feu s’est déclaré le lundi 13 juin 2022 et a été maîtrisé à la même date. Le feu a consumé près de quinze hectares de blé, un hectare d'orge, quarante bottes de foin et 220 oliviers. Trois camions de la Protection civile et un camion forestier ont été déployés pour le maîtriser.

S.G