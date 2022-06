Ennahdha : Imed Hammami ne nous représente en rien !

Le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a annoncé dans un communiqué du 13 juin 2022, que l'ancien membre du Conseil de la Choura et ancien ministre, Imed Hammami avait été expulsé du parti.

Le communiqué a rappelé que Imed Hammami avait été gelé depuis le 1er septembre 2021. L'expulsion de ce dernier résulte des transgressions continues à la politique du parti. « Il ne représente en rien le mouvement et le mouvement n'est pas responsable de ses positions et de ses choix », poursuit la même source.

Pour rappel, Imed Hammami avait affirmé à plusieurs reprises que Rached Ghannouchi était en grande partie responsable des échecs politiques et économiques du pays, des gouvernements précédents et de la gouvernance du pays par le mouvement Ennahdha. Il a, également, participé aux réunions du comité des affaires économiques et sociales relevant de la commission nationale consultative pour une nouvelle République formée par le chef de l'Etat, Kaïs Saïed. D'un autre côté, le mouvement Ennahdha et son président, Rached Ghannouchi avaient exprimé leur opposition à la démarche entreprise par le président de la République et au processus entamé depuis le 25 juillet 2021.

S.G