Réunion du comité consultatif, Salah Attia, Ahmed Chaftar… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 11 au 12 juin 2022 :

Démarrage de la deuxième réunion du comité des affaires sociales et économiques

La deuxième session du comité consultatif des affaires économiques et sociales, a démarré, ce samedi 11 juin 2022, conduite par le coordinateur de la commission consultative pour une nouvelle république, Sadok Belaïd et Brahim Bouderbala président du comité des affaires économiques et sociales. La réunion a enregistré la présence de trois nouveaux participants, à savoir le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), Tarek Cherif, un représentant du Mouvement central démocratique et un représentant de l'ordre des médecins.

Sadok Belaïd : les réflexions autour des réformes commenceront à partir de la fin de la semaine prochaine

Le président de la commission consultative nationale pour une nouvelle république, Sadok Belaïd, a indiqué, ce dimanche 12 juin 2022, dans une déclaration à Mosaïque FM, à l’issue d’une réunion avec des directeurs généraux du gouvernement, que la commission commencerait les réflexions autour des réformes économiques et sociales qui seraient incluses dans la prochaine Constitution à partir de la fin de la semaine prochaine. Revenant sur l’absence de l’UGTT des travaux de la commission et son rejet du programme des réformes du gouvernement, Sadok Belaïd a indiqué : « La position de l’UGTT n’a pas changé depuis quelques semaines

Le journaliste Salah Attia placé en garde à vue

L’avocat et ancien député Ennahdha, Samir Dilou a annoncé, ce dimanche 12 juin 2022, que le journaliste Salah Attia a été placé en garde à vue après avoir été auditionné par la brigade centrale de la Garde nationale d’El Aouina. Le journaliste est accusé d’attentat ayant pour but de changer la forme de l'Etat, d'inciter les gens à s'armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien, d’imputer à un fonctionnaire public des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité, d'atteinte à la dignité, à la renommée, au moral de l'armée, d’outrage à autrui à travers les réseaux publics de communication.

La grève des magistrats prolongée d’une semaine

La coordination des structures judiciaires a annoncé, dans un communiqué publié ce samedi 11 juin 2022, le prolongement pour une semaine supplémentaire de la grève des juges entamée le 6 juin. Ainsi, à partir du lundi 13 juin, les magistrats demeureront en grève dans l’ensemble des institutions judiciaires. La durée a été fixée à une semaine renouvelable. L’ensemble des séances et des services au sein des tribunaux seront suspendus à l’exception de l’obtention des autorisations d'inhumation et les affaires de terrorisme hautement importantes. Un sit-in dans l’ensemble des établissements judiciaires a, également, été approuvé par vote du conseil national.

Ahmed Chaftar se retire de la campagne explicative de Kaïs Saïed

Ahmed Chaftar, membre de la campagne explicative du président de la République, a annoncé, ce samedi 11 juin 2022, son retrait de la campagne avant de disparaître des réseaux sociaux. « Je vous salue tous et je vous annonce que je quitte le rôle que j’exerçais bénévolement pour traduire les slogans de la révolution scandés par les jeunes des régions dont « le peuple veut la chute du système » ou « emploi, liberté et dignité » » a-t-il écrit dans un dernier post.