Les ministres algérien et libyen des Affaires étrangères en visite en Tunisie

Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Mankouch, effectuent ce vendredi 10 juin 2022, une visite de travail en Tunisie.

Cette visite, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères, vient traduire la volonté des trois pays de développer leurs relations et d'explorer de nouveaux horizons de coopération, en plus d'échanger des visions et de coordonner des positions sur les questions internationales et régionales et sur les défis politiques, sécuritaires, économiques, sociaux et humanitaires auxquels ils sont confrontés.

Les consultations porteront sur un certain nombre de questions d'intérêt commun, notamment le développement intégré et solidaire, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le crime organisé et les questions de sécurité alimentaire, énergétique et environnementale qui s'imposent à la lumière des actuels développements internationaux.

M.B.Z