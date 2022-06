Le centre d’études juridiques défend Ichraf Chebil

Le centre d’études juridiques et judiciaires a indiqué, dans un communiqué publié ce jeudi 9 juin 2022, que l’épouse du président de la République, Ichraf Chebil, exerce ses fonctions au centre et à l’extérieur du centre, comme ses collègues et les autres magistrats au sein des tribunaux, sans être contrainte aux horaires administratifs.

Le centre a souligné que l’épouse du président ne bénéficie d’aucun traitement de faveur, qu’elle veille à effectuer son travail, au sein de son équipe, dans les délais impartis, et qu’elle assiste à toutes les séances de travail hebdomadaires.

Il a dénoncé et démenti les rumeurs qui accusent l’épouse du président de bénéficier d’un traitement de faveur et d’une position privilégiée notamment après que la députée Attayar, Samia Abbou, a affirmé que Ichraf Chebil percevait un salaire de 4.500 dinars sans travailler.

M.B.Z