L'UGTT rejette la nomination du gouverneur de Gabès

Le bureau exécutif de l’Union régionale du Travail de Gabès a adressé une correspondance, mercredi 8 juin 2022 à la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, faisant part d'un « refus des nominations non étudiées à la tête du pouvoir régional au gouvernorat, soulignant l’absence d’expérience dans la gestion administrative pour le premier responsable de la région ».

L’Union régionale du Travail fait porter la responsabilité des répercussions des ces nominations à la cheffe du gouvernement, rappelant le poids économique et social de la région de Gabès, outre les dossiers cumulés dans le secteur de l’environnement et de la santé, outre la hausse du chômage et le délabrement de l’infrastructure.

Rappelons que le président de la République avait opéré un large mouvement dans le corps des gouverneurs. Mosbeh Kardamin a été désigné gouverneur de Gabès. Agent fiscal, le nouveau gouverneur a été très actif durant la campagne électorale de Kaïs Saïed.

S.H