Ahmed Néjib Chebbi reçoit Natasha Franceschi

Le fondateur du Front du salut, Ahmed Néjib Chebbi, a reçu au siège du parti ce mercredi 8 juin 2022, la chargée d'affaires à l'Ambassade des Etats-Unis en Tunisie, Natasha Franceschi.

Il a été question d’exposer le but, le programme et les composantes du Front, selon un communiqué rendu public ce soir. Toujours selon le texte, les deux parties ont discuté du renforcement des rapports entre les deux pays dans les domaines économique et de la démocratie.

L’entrevue s’est déroulée en présence d’Oscar Baez, chargé des affaires politiques auprès de l’ambassade et du conseiller diplomatique, Abderraouf Bettaieb, a-t-on aussi fait savoir.

S.A