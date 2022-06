La Commission de Venise n’a pas présenté ses excuses à la Tunisie

L’avocate Wafa Chedly affirmait dans un statut posté ce mercredi 8 juin 2022, sur les réseaux sociaux, que la Commission de Venise a adressé ses excuses à la Tunisie pour son « ingérence dans ses affaires internes ».

L’avocate, très active sur les réseaux et fervente supportrice du président de la République, Kaïs Saïed, n’a pas manqué de préciser que la Commission de Venise a « compris » que l’étranger devrait traiter avec « le fort et celui qui détient le pouvoir et non celui qui est hors de ses murailles et qui supplie vainement qu’on lui en ouvre les portes ».





Le post en question a été massivement partagé sur la toile par les soutiens de Kaïs Saïed qui n’ont pas pris la peine de vérifier que la Commission de Venise n’a publié aucun communiqué d’excuses !

Le président de la République, Kaïs Saïed qui recevait le 30 mai dernier le ministrere des Affaires étrangères, Othman Jerandi, a tiré à boulets rouges sur la commission de Venise et son dernier rapport la déclarant persona non grata en Tunisie et expulsant ses membres.





« Pour qui se prennent-ils ? Sont-ils nostalgiques de l’ère de Jules Ferry ? Ils disent vouloir nous apprendre… Ils n’ont rien à nous apprendre. S’ils veulent s’immiscer dans nos affaires qu’ils restent chez eux, nous n’avons pas besoin de leur accompagnement et de leur aide. Si un membre de cette commission se trouve en Tunisie, qu’il quitte immédiatement ! » avait déclaré Kaïs Saïed.

M.B.Z