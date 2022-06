Najla Bouden donne le coup d’envoi de la saison de la moisson

C’est au gouvernorat de Siliana que la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a donné le coup d’envoi de la saison de la moisson du blé en Tunisie, ce mercredi 8 juin 2022.

Mme Bouden, qui était accompagnée du ministre de l’Agriculture, des ressource hydriques et de la pêche, Mahmoud Elyes Hamza, a effectué une visite à la coopérative agricole pour les grandes cultures de Siliana où il a été question de surveillance de la qualité du blé produit dans la région et d’un passage au centre de récolte de la coopérative afin de constater les préparatifs pour la moisson.

Durant son discours, Najla Bouden a rappelé « les difficultés auxquelless font face quotidiennement les agriculteurs tunisiens, la hausse du cours international du blé et les méfaits de la pandémie de Covid-19 sur l’économie du pays. Elle appelé les agriculteurs à redoubler d’efforts pour assurer une bonne récolte et a rappelé les efforts fournis par le gouvernement pour garantir les besoins des agriculteurs », indique un communiqué de la Kasbah.

Najla Bouden a également annoncé que les estimations pour la récolte de cette année avoisineront les 18 millions de quintaux, deux de plus que la saison précédente. « L’Etat a travaillé également sur la prévention d’incendies et la formation de groupes de vigilance et de contrôle dans les centres de stockage. L’Etat a aussi augmenté de manière considérable le prix du blé pour inciter les producteurs à produire plus » peut-on lire dans le communiqué ministériel.

Dans son discours, Mme Bouden a expliqué que le but de l’Etat est d’arriver à l’autosuffisance en blé dès la prochaine saison. Elle a finalement révélé que pour cette saison, 450 mille quintaux de semences ont été mis à disposition des agriculteurs par l’Etat. « Ceci en plus des ressources humaines et produits phytosanitaires qui ont été octroyés par l’Etat pour assurer la récolte » fait-on savoir en outre.

