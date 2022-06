Selmi : l’UGTT rejette le programme de réformes présenté par le gouvernement

L'Union générale tunisienne de travail (UGTT) rejette le programme national de réformes présenté par le gouvernement, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’organisation Slaheddine Selmi. Et d’expliquer cette position par le fait que le programme comprend un ensemble de mesures d'austérité qui exigent la suppression de la compensation et le désaveu des accords d’augmentation salariale des agents du secteur public et de la fonction publique.

M. Selmi a démenti, dans une déclaration à la Tap mercredi 8 juin 2022, la participation de la centrale syndicale dans la préparation de ce programme qui porte atteinte aux droits économiques et sociaux de tous les Tunisiens et notamment les gens du peuple et les salariés. Et de souligner que l’organisation n’a pas été consultée directement ou indirectement lors de la préparation et l’élaboration du programme national de réformes.

Il a, en outre, exprimé le refus du syndicat de « supprimer les compensations pour la classe moyenne, contrairement à ce que propose le gouvernement, qui veut rationaliser l’aide financière en la limitant aux familles nécessiteuses ». Et de spécifier que l’UGTT est avec l’orientation des compensations dans le sens d'inclure la classe moyenne et les familles pauvres.

Sur un autre volet, Slaheddine Selmi a affirmé que le gouvernement n'avait présenté à l’organisation aucune proposition d'augmentation salariale et ne lui a pas envoyé d’invitation à une séance de conciliation, suite à l’annonce de la grève du secteur public du 16 juin prochain.

I.N