Kaïs Saïed reçoit le ministre d’État britannique Tariq Ahmad

Le président de la République, a reçu, ce mercredi 8 juin 2022, le ministre d’État britannique à l’Asie du Sud, à l’Afrique du Nord, aux Nations Unies et au Commonwealth, Lord Tariq Ahmad.

Le président de la République a passé en revue certains aspects des relations d’amitié historiques entre la Tunisie et le Royaume Uni exprimant le souci de notre pays à développer davantage ces liens solides et à diversifier le partenariat entre les deux pays, notamment, dans les domaines de l’économie, la culture, le tourisme et l’énergie.

D’autre part, le président de la République a expliqué la réalité des situations en Tunisie ainsi que les défis politiques, économiques et sociaux qui se présentaient devant notre pays actuellement. Il a, également, exposé les prochaines étapes pour l’élaboration d’une Constitution et l’édification d’une nouvelle République. Dans ce contexte, il a assuré la ferme détermination pour garantir l’indépendance de la justice, mais aussi les droits et libertés.

Pour sa part, le ministre d’État britannique a exprimé l’attachement de son pays à poursuivre son appui aux relations de coopération et de partenariat dans différents domaines à l’instar de la transition énergétique, l’enseignement, la formation et la recherche scientifique.

Le ministre britannique a fait part de sa satisfaction des résultats des rencontres fructueuses qu’il avait eues avec un nombre de responsables et d’hommes d’affaires ainsi que des acteurs de la société civile en Tunisie.

S.H