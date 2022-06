Soufiane Ben Farhat clashe la mairesse de Dar Chaâbane





Le journaliste Soufiane Ben Farhat a descendu en flamme la mairesse de Dar Chaâbane, Saïda Essid, elle-même sœur du propriétaire de Radio Med, chaîne avec laquelle M. Ben Farhat collabore en tant que chroniqueur.

Le journaliste réagissait à une série de publications sur Facebook que Mme Essid a publiée critiquant M. Ben Farhat pour avoir fait son travail en dénonçant l’échec des municipalités dans la mise en place de projets de digitalisation et dans la lutte contre les moustiques en cette saison estivale.

La mairesse voyant d’un mauvais œil les critiques de M. Ben Farhat a, entre autres, recommandé à ce dernier de se renseigner davantage en parcourant le Code des collectivités insinuant que M. Ben Fahat ne détient pas la science infuse.

Le journaliste n’a pas hésité à rétorquer remettant ainsi la mairesse de Dar Chaâbane à sa place. Elle a, d’ailleurs, selon Soufiane Ben Farhat, retiré ses statuts.

« La dame pense, visiblement, que nous travaillons pour son compte ou que nous nous devons de lui faire des éloges rien que parce qu’elle est la sœur du propriétaire de la radio. Je n’ai cité aucune municipalité en particulier et je n’ai cité personne. Maintenant je vous le dis, Mme Saïda Essid, vous avez échoué en tant que mairesse et ce n’est pas parce que vous êtes la sœur du propriétaire que vous pouvez vous permettre de porter atteinte à la liberté de la presse, au goût et à la bienséance ! », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

N.J.