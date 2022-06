Najla Bouden préside un conseil ministériel dédié aux mesures de relance de l’économie

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé ce mardi 7 juin 2022, un conseil ministériel dédié aux réformes du climat des affaires, au suivi de la mise en œuvre des mesures urgentes de relance de l'économie, au suivi de l'avancement du plan 2023-2025 et des préparatifs de la 20ème édition du Forum de l’investissement.

Un communiqué de la Kasbah précise que le conseil a abordé les propositions « les plus importantes » pour améliorer le climat des affaires dans le pays et les mesures de relance de l’économie qui concernent les secteurs des énergies renouvelables, le secteur agricole, l’industrie et l’infrastructure, la technologie et l'immobilier.

Le conseil s’est également penché sur le suivi de l'avancement des travaux du plan 2023-2025, qui vise à adopter une nouvelle approche pour la réalisation de grands projets structurés qui soutiendraient l'investissement privé et créeraient de la richesse à rayonnement national et régional.

Le Conseil a enfin passé en revue l'état d'avancement des préparatifs en vue de l'organisation de la 20ème édition du Forum de l'investissement en Tunisie prévu les 23 et 24 juin.

M.B.Z