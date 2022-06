Najla Bouden s'entretient avec le ministre d’État britannique Tariq Ahmad

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu, ce mardi 7 juin 2022, le ministre d’État britannique à l’Asie du Sud, à l’Afrique du Nord, aux Nations unies et au Commonwealth, Lord Tariq Ahmad.

L’entrevue s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi et de l'ambassadrice du Royaume-Uni en Tunisie, Helen Winterton.

La rencontre, précise un communiqué de la Kasbah, a porté sur les moyens de développer le partenariat et la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines et notamment les énergies renouvelables, le développement durable, l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, le soutien à la formation des ressources humaines et le tourisme.

Najla Bouden a exprimé sa volonté d'approfondir la coopération entre la Tunisie et la Grande-Bretagne en poursuivant la mise en œuvre de nouvelles initiatives et programmes conjoints à l’instar du programme « Ecole de la seconde chance », qui cible les jeunes en décrochage scolaire.

Le ministre britannique a, pour sa part, réaffirmé le soutien de son pays à la Tunisie dans la mise en œuvre des réformes politiques, économiques et sociales envisagées pour le lancement urgent des négociations avec le Fonds monétaire international.

M.B.Z