Les MG HS et ZS Trophy disponibles chez OIS Motors à partir de 91.800 dinars

La société OIS Motors, distributeur officiel sur le marché tunisien de la marque automobile britannique, Morris Garages (MG) a organisé un déjeuner de presse vendredi 27 mai 2022 au Golf Citrus Hammamet en présence du DG de la société Sami Jaidane, pour présenter les deux nouveaux véhicules HS et ZS Trophy. Les véhicules sont actuellement disponibles à la commande pour un prix de 118.800 dinars TTC pour la HS Trophy, l’arrivage étant prévu fin juin 2022 et pour un prix de 91.800 dinars TTC pour la ZS Trophy, l’arrivage étant prévu en juillet 2022.

Le MG HS est un SUV bien conçu, fonctionnel, sûr et relativement abordable. Il se situe dans un segment supérieur à celui du MG ZS. Le véhicule mesure 4,57 m de long, 1,88 m de large et 1,66 m de haut, ce qui le rend plus spacieux que la plupart de ses concurrentes du segment C. Il a un empattement de 2,72 m. En même temps, le véhicule offre un vaste espace de chargement de 483 litres.

Côté design, le MG HS dispose d’une calandre proéminente avec des phares avec des feux de jour à LED en forme de chat. En outre, les neuf unités LED individuelles faisant partie des feux de circulation diurnes produisent un effet visuel saisissant lorsque la voiture est déverrouillée. A l’arrière, les tuyaux d’échappement situés de part et d’autre de la plaque de protection en aluminium amplifient son aspect sportif.

A l’intérieur, une grande attention a été accordée au confort et à la qualité. Chose particulièrement évident dans la finition, les matériaux de haute qualité et l’excellente ergonomie. Le design intérieur innovant et intelligemment organisé fait de l’habitacle un espace très attrayant pour le conducteur et les passagers. L’aspect et la sensation d’espace et de luxe à bord sont encore amplifiés par le toit ouvrant panoramique Stargazer de 1,19 m² et l’éclairage intérieur ambiant disponible en 64 couleurs. Les passagers arrière bénéficient d’un dossier de siège réglable, de doubles bouches d’aération, de deux ports USB et d’un accoudoir rabattable avec espace de rangement intégré et porte-gobelets.

Le véhicule dispose de sellerie en cuir, d’un toit panoramique, de vitres électriques, de climatiseur automatique bi-zone avec ventilation arrière, de palette et commande audio au volant et de hayon électrique. Pour y accéder, il suffit d’avoir sur soit la clef intelligente.

Derrière le volant gainé de cuir, le conducteur a une vue imprenable sur le tableau de bord numérique de 12,3 pouces. Le remarquable écran tactile de 8 pouces situé au centre du tableau de bord permet une utilisation intuitive du système d’infodivertissement, qui comprend la navigation, la radio numérique DAB et l’intégration transparente des smartphones via Apple CarPlay ou Android Auto.

MG met également l’accent sur la sécurité. Le véhicule est ainsi doté d’airbags frontaux, latéraux et rideaux. Il dispose de série de l’ABS (système antiblocage des roues) avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) outre des systèmes autohold et d’aide au démarrage en côte. D’ailleurs, il a reçu cinq étoiles au test de sécurité Euro NCAP.

Cela se reflète par la panoplie d’aides à la conduite fournis dans le véhicule. Au menu le contrôle de la pression des pneus, l’allumage automatique des feux, le détecteur de pluie mais surtout la détection des angles morts, le radar et caméra de recul et le régulateur de vitesse.

Sous le capot, le véhicule d’un moteur essence quatre cylindres, le MG HS 1.5 litre, accouplé à une boite de vitesse automatique à sept rapports, qui délivre une puissance de 162 chevaux din (9 CV). Il fait le 0-100 km/h en 9.2 s pour une vitesse de pointe de 190 km/h et une consommation mixte de 7.8 litres aux 100 km.

La MG HS Trophy est équipée des modes Eco, normal et Sport afin de vous assurer un confort de conduite adapté.

Pour sa part, le MG ZS Trophy est un crossover bien nanti, alliant fonctionnalité et style. Il se pare d'une nouvelle face avant à la fois familière et inédite. Il aborde des courbes fines et un design moderne. L'élégante calandre stellaire du modèle sortant a évolué en une calandre hexagonale qui offre une grande présence sur la route et encadre parfaitement le logo MG. Les phares entièrement à LED reviennent vers les ailes. Résultat des courses, la partie avant semble plus basse et plus sportive que la version précédente.

Le véhicule mesure 4,32 m de long, 1,81 m de large et 1,65 m de haut. Avec l'une des capacités d'espace aux épaules, aux jambes et à la tête les plus généreuses de son segment, la MG ZS offre une expérience de voyage confortable pour le conducteur et les passagers, offrant environ 55 mm d'espace supplémentaire aux épaules et 80 mm à l'arrière par rapport à la moyenne du segment.

Dans le même temps, le véhicule offre un vaste espace de chargement de 359 litres qui peut être porté à 1.375 litres. De nombreux compartiments sont disponibles dans toute la voiture pour créer un rangement supplémentaire garantissant une expérience de voyage de qualité, tant pour le conducteur que pour les passagers.

A l'intérieur, derrière le volant gainé de cuir, le conducteur a une vue imprenable sur le tableau de bord élégant. L'écran tactile couleur flottant central de 10 pouces est la pièce maîtresse, permet une utilisation intuitive du système d’infodivertissement, qui comprend la navigation, la caméra de recul à 360 degrés la radio numérique DAB et l’intégration transparente des smartphones via Apple CarPlay ou Android Auto. Une série de touches de piano à la mode sont disposées sous l'écran tactile couleur flottant, permettant un accès facile à la climatisation et à d'autres commandes de confort.

Le véhicule dispose de sellerie en similicuir, d’un toit panoramique, de vitres électriques, de climatiseur électronique avec ventilation arrière et de commande audio au volant. Pour y accéder, il suffit d’avoir sur soit la clef intelligente.

MG met également l’accent sur la sécurité. La MGZS se caractérise par une structure très dure, où 70% de ses composants sont en acier à haute résistance, ce qui garantit la sécurité du conducteur et des passagers. Le véhicule est ainsi doté d’airbags frontaux, latéraux et rideaux. Il dispose de série de l’ABS (système antiblocage des roues) avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et une assistance au freinage d’urgence (AFU).

Cela se reflète aussi par la panoplie d’aides à la conduite fournis dans le véhicule. Au menu, le contrôle de la pression des pneus, autohold, l’allumage automatique des feux, le détecteur de pluie mais surtout la détection des angles morts, le radar et caméra de recul et le régulateur de vitesse.

Sous le capot, le véhicule d’un moteur essence trois cylindres, le MG ZS 1.3 T, accouplé à une boite de vitesse automatique à six rapports, qui délivre une puissance de 160 chevaux din (9 CV). Il fait le 0-100 km/h en 10 s pour une vitesse de pointe de 175 km/h et une consommation mixte de 7.1 litres aux 100 km.

Imen Nouira