Samir Saïed : le gouvernement œuvre pour l’annulation de l’ensemble des autorisations

Le ministre du Développement et de la Planification, Samir Saïed, a souligné l’importance de réviser la législation en vigueur en matière d’investissement. « Ceci permettra de faciliter les étapes de création de projet », a-t-il ajouté.

A l’occasion d’une conférence de presse organisée le 7 juin 2022 et portant sur le programme de réformes, Samir Saïed a assuré que le gouvernement œuvrait pour l’annulation de l’ensemble des autorisations. Il a expliqué que le nouveau cadre d’investissement contiendra une liste limitative des activités nécessitant une autorisation. Le ministre a, également, évoqué la révision de la réglementation des changes et mise à jour du Startup-Act.

Samir Saïed a insisté sur la complexité des procédures en Tunisie et leur impact sur l'investissement. Le ministre a souligné la gravité de la crise actuelle et la nécessité de débloquer la situation. Il a affirmé que la Tunisie était incapable de s'orienter vers les marchés internationaux en raison des forts taux d'intérêts appliqués. « Nous avons supprimé 25 autorisations. 39 mesures portant sur l’amélioration des pratiques concurrentielles ont été adoptées dans divers secteurs tels que les pièces automobiles, les pièces d’avions, l’industrie pharmaceutique et les énergies renouvelables », a-t-il ajouté.

Dans une déclaration accordée à Business News, Samir Saïed a expliqué que le programme de réformes était destiné sur le moyen terme et qu’il visait la mise en place d’une vision économique pour la période 2022-2035. Il a affirmé que le mode de développement de la Tunisie devait être actualisé.

S.G