Imed Hammami : l’islam politique est fini !

L’ancien dirigeant nahdhaoui, Imed Hammami était présent, mardi 7 juin 2022, sur les ondes de Mosaïque Fm, pour revenir sur sa participation aux travaux de la commission nationale consultative pour une nouvelle République, ainsi que sur les derniers développements sur la scène nationale.

Imed Hammami a mis l’accent sur l’importance de la participation au référendum du 25 juillet pour conférer une plus grande légitimité au processus actuel. « La légitimité de Kaïs Saïed existe déjà et le taux de participation ne portera pas atteinte à la légitimité du référendum. Personnellement, je ne m’attends pas à un taux de participation important, mais si un million de Tunisiens y participent c’est suffisant parce que l’Histoire va de l’avant ».

L’ancien ministre a assuré qu’il soutenait Kaïs Saïed depuis l’élection présidentielle et que son opposition à Rached Ghannouchi ne datait pas du 25 juillet. Ainsi, il a considéré que l’islam politique était fini et qu’il n’avait plus aucun avenir en Tunisie. « Il faut tenir la prochaine Constitution à l’écart des idéologies. L’islam n’est pas en danger. Il faut concentrer les efforts sur les affaires économiques et sociales. Arrêtons les conflits et les confrontations et laissons place aux solutions », indique Imed Hammami, insistant : « Je pense que l’avenir n’est plus aux partis islamistes en Tunisie et je ne recommande pas le vote pour ces partis ».

S.H