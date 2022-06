Baisse des investissements déclarés de près de 22,95% en deux ans

La crise économique perdure et les appareils de l’Etat n’arrivent toujours pas à relancer la machine économique et l’investissement, chose compréhensible vu le manque de visibilité et le peu de mesures annoncées pour la relance économique.

Lundi 6 juin 2022, l’Institut arabe des chefs d'entreprises (IACE) souligné qu’aucun texte applicatif n’a été publié sur les douze prévus pour l’activation des mesures de la Loi de finances 2022. Idem, et après soixante jours de l’annonce du plan de relance économique le 1er avril dernier, seul un décret présidentiel relatif à une mesure sur les 42 annoncés a été publié, note l’institut.

Il en ressort et selon les derniers chiffres publiés par l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII), qu’au cours des quatre premiers mois de 2022, les investissements déclarés dans l’industrie ont baissé de 33,88% par rapport à 2020 et de 13,66% par rapport à 2021, pour cette même période. Ils sont passés de 1.186 millions de dinars au cours des quatre premiers mois de 2020 à 908,2 millions de dinars au cours des quatre premiers mois de 2021 puis à 784,1 millions de dinars (MD) au cours des quatre premiers mois de 2022.

Le nombre de projets déclarés a baissé de 16,4% en un an passant de 1.252 projets à 1.047 projets. Des projets qui permettront la création de 17.336 postes d’emplois, contre 17.289 postes d’emplois (+ 0,3%), pour cette même période.

La baisse la plus importante a été enregistrée dans les industries chimiques avec un recul de 84,9%, les investissements déclarés étant passé de 103,9 MD à 15,7 MD au cours des quatre premiers de 2022 en comparaison avec un an auparavant. Elle est suivie par le secteur des matériaux de construction qui a enregistré une baisse de 56,4%, évoluant de 56 MD à 24,4 MD, puis les industries agroalimentaires avec une baisse 17,5%, les investissements déclarés passant de 331,7 MD à 273,8 MD et enfin les industries mécaniques et électriques avec une diminution de 8,2%, les investissements déclarés passant de 296,9 MD à 272,6 MD.

Certains secteurs tirent leur épingle du jeu comme les industries du cuir et de la chaussure avec un envol de 67,7%, les investissements déclarés passant de 9,9MD à 16,6 MD, suivi par les industries textiles et habillement avec une hausse de 14,3%, les investissements déclarés passant de 48,3 MD à 55,2 MD, toujours pour les quatre premiers mois de 2022 en comparaison avec la même période de 2021.

Ceci dit, les investissements dans le secteur des services ont augmenté de 25,3% par rapport à 2021, passant de 295,1 MD au cours des quatre premiers mois de 2022 à 369,8 MD au cours des quatre premiers mois de 2021. Le nombre de projets déclarés est passé de 2.744 à 3.215 pour cette même période, soit une augmentation de 17,2%. Le nombre d’emplois à créer a atteint 10.081 contre 9.418 lors des quatre premiers mois de l’année de l’année 2021 (+7%).

Une hausse qui ne comble en aucun cas la chute des investissements dans le secteur industriel, avec une baisse de 22,95% sur l’ensemble des investissements industriels et dans le service pour les quatre premiers mois de 2022 en comparaison avec la même période en 2020 et de 4,1% en comparaison avec la même période en 2021.

I.N