Leila Toubel accepte d’adhérer au comité des affaires économiques et sociales

La comédienne et dramaturge, Leila Toubel, a annoncé avoir accepté l'invitation à participer à la première réunion du comité des affaires économiques et sociales présidé par le bâtonnier Brahim Bouderbala, et qui relève de la Commission nationale consultative pour une nouvelle république.

« Parce que j’aime mon pays et que j’ai de l’espoir en la possibilité d’une autre Tunisie », a-t-elle expliqué.

I.N