Mehdi Jelassi élu membre du comité exécutif de la Fédération internationale des journalistes

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé que son président, Mehdi Jelassi, a été élu membre du comité exécutif de la Fédération internationale des journalistes (FIJ).

Le SNJT a précisé que l’élection de Mehdi Jelassi a eu lieu à l’occasion du 31ème congrès de la FIJ ayant eu lieu du 31 mai 2022 au 3 juin de la même année à Oman et avec la participation de plus de cent syndicats et associations de journalistes du monde entier.

Le SNJT a considéré que l’élection de Mehdi Jelassi était une victoire pour le syndicat et soulignait son rôle dans la défense des droits des journalistes tunisiens et de la liberté de presse.

S.G