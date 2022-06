Révocation de 57 magistrats, USA, référendum… Les 5 infos de la journée

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 2 juin 2022 :

Réactions au limogeage de 57 magistrats par décret !

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, a procédé au limogeage de 57 magistrats par décret. La nouvelle a suscité plusieurs réactions et interrogations au sein de la scène politique et de l’opinion publique. Le député d’Attayar, Nabil Hajji, a considéré que le décret était contraire à la loi. Il s’est interrogé sur le nombre de magistrats concernés par cette décision. « Ceci, signifie-t-il que la justice était corrompue à cause de ces 57 magistrats ? », a-t-il écrit sur son profil Facebook.





Les USA inquiets après la révocation des 57 magistrats

Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a indiqué, ce jeudi 2 juin 2022, que les décrets promulgués par le président de la République, Kaïs Saïed, le 1er juin 2022, révoquant 57 magistrats et amendant les dispositions régissant le conseil supérieur provisoire de la magistrature, constituent un schéma inquiétant de mesures ayant détruit les institutions démocratiques indépendantes en Tunisie.

Farouk Bouasker reçu par Kaïs Saïed pour discuter des préparatifs du référendum

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu ce jeudi 2 juin 2022, le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker, mettant l’accent sur la nécessité d’assurer le bon déroulement du référendum du 25 juillet 2022, notamment à la suite des amendements décrétés concernant la loi électorale. Dans ce contexte, le président de la République a insisté sur la simplification de l’inscription automatique des citoyens et sur la liberté de choisir le centre électoral dans la mesure où il ne s’agit pas de circonscriptions électorales mais d’un référendum ne répondant pas aux mêmes exigences des élections législatives et municipales.





Najla Bouden présente le projet du programme national des réformes à Kaïs Saïed

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu ce jeudi 2 juin 2022, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden au palais de Carthage. La rencontre a porté sur la situation générale dans le pays, notamment, celle économique et sociale et les solutions envisagées pour répondre aux attentes du peuple à cette étape. À cette occasion, la cheffe du gouvernement a présenté le projet du programme national des réformes élaboré par des équipes gouvernementales.







Cinq partis lancent une campagne pour le boycott du référendum

