Sondage Emrhod - Kaïs Saïed satisfait moins les Tunisiens

Selon le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et publié jeudi 2 juin 2022, seuls 57% des Tunisiens se disent satisfaits du rendement du président de la République, Kaïs Saïed. Il s'agit du taux le plus bas enregistré depuis l’annonce des mesures du 25-juillet. Le Chef de l’Etat perd ainsi 2 points par rapport au mois dernier.

Le sondage a été réalisé durant la période située entre le 26 et le 31 mai 2022. Il a porté sur un échantillon représentatif de la société tunisienne composé de 1060 personnes âgées de plus de 18 ans et provenant des 24 gouvernorats du pays. La marge d’erreur est estimée à 3,1%.

S.A