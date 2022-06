Hatem Mliki refuse de participer au dialogue national

« Je veux informer tout le monde que j’ai reçu une invitation de la part du bâtonnier des avocats, pour participer au dialogue national et je lui ai fait part, à mon tour, de mon refus du décret numéro 30 » a écrit ce jeudi 2 juin 2022, l’ancien député, Hatem Mliki sur sa page Facebook.

« Ce cheminement ressemble à tout sauf à celui du dialogue » a-t-il ajouté.

Dans sa déclaration, M. Mliki explique que sa position est claire. « Il s’agit de former un gouvernement économique restreint avec un large soutien et des prérogatives rationnelles et de reporter cette bataille politique destructrice ».

Ce message du député a été publié après qu’il ait trouvé son nom parmi les invités au dialogue, a-t-il laissé entendre.

