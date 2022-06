Cinq partis lancent une campagne pour le boycott du référendum

« La situation économique et sociale est l’élément le plus important pour plus de 90% des Tunisiens et leur priorité. Malheureusement, le président pense que la consécration d’un nouveau système politique ou l'élaboration d'une nouvelle constitution parviendra à apporter la croissance et le bonheur », a déclaré le dirigeant Attayar, Ghazi Chaouachi, à l’issue de la conférence de presse organisée, jeudi 2 juin 2022, par Attayar, Al Qotb, Ettakatol, Al Joumhouri et le parti des travailleurs.

« Cette personne a un rêve celui d’un nouveau système politique qu’il appelle nouvelle République. Qui l’a chargé de proposer un référendum pour une nouvelle constitution ? Personne ! Nous allons dans le mauvais chemin qui ne fait que détruire l’Etat et ses institutions ainsi que l’expérience démocratique », a-t-il poursuivi annonçant le lancement d’une campagne pour le boycott du référendum.

Ghazi Chaouachi a souligné que « la folie » de Kaïs Saïed va finir par mener le pays au chaos. Il a enfin réagi à la décision du président de révoquer 57 juges en estimant que la réforme de la justice doit être menée dans le cadre légal et des normes internationales qui garantissent le droit des juges à des procès équitables.

« Ceci est inacceptable, cette décision cache la volonté de terroriser les juges et de les amener à devenir un appareil d’exécution des décisions du président de la République. Certains juges ont été limogés pour avoir refusé d’obéir aux ordres du président et de la ministre de la Justice », a conclu le dirigeant d’Attayar.

Le secrétaire général du Parti des travailleurs, Hamma Hammami, a souligné, pour sa part, que le boycott du référendum est un devoir national, et sur la base de la déclaration commune des partis, il a indiqué que le 25 juillet n’est pas venu corriger la trajectoire de la révolution mais asseoir un régime populiste basé sur l'autorité de l'individu, hostile aux libertés individuelles et publiques et à la démocratie.

Hamma Hammami a précisé que les partis réunis œuvrent à boycotter toutes les décisions prises unilatéralement par Kaïs Saïed en lançant la campagne nationale pour le boycott du référendum, qui a déjà commencé par le refus de participer au prétendu dialogue « national ».

Les signataires de la déclaration ont décidé d'organiser un sit-in de protestation le 4 juin, devant les locaux de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), comme première étape de la campagne nationale pour le boycott du référendum.

M.B.Z